Reusser perd du terrain en montagne

Marlen Reusser a perdu du terrain au général lors de la 1re étape de montagne du Giro féminin ...
Reusser perd du terrain en montagne

Reusser perd du terrain en montagne

Photo: KEYSTONE/AP/Davide Spada

Marlen Reusser a perdu du terrain au général lors de la 1re étape de montagne du Giro féminin. Au lendemain de sa 2e place dans le contre-la-montre en côte, la Bernoise a terminé 7e de la 5e étape.

Reusser a franchi la ligne d'arrivée à Sante Stefano di Cadore après 146 km, avec 53 secondes de retard sur la Néerlandaise Demi Vollering, qui a devancé sa compatriote Anna van der Breggen au sprint d'un groupe de quatre. Van der Breggen a ainsi défendu avec succès son maillot rose, qu'elle avait endossé la veille grâce à sa victoire dans le contre-la-montre.

Au général, la quadruple vainqueure du Giro occupe désormais la tête avec une minute d'avance sur Vollering. Reusser, qui fait son retour dans ce Tour d'Italie de neuf jours après sa grave chute mi-avril lors du Tour des Flandres, pointe désormais au 5e rang et affiche un retard de 2'03.

Deux étapes plus plates vont maintenant suivre, avant que la décision ne se joue en montagne ce week-end.

/ATS
 

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