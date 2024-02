Rigoberto Uran annonce sa retraite

Le Colombien Rigoberto Uran, qui est monté deux fois sur le podium du Giro et une fois sur celui du Tour de France, prendra sa retraite à la fin de la saison 2024, a annoncé son équipe EF Education.

Surnommé 'El Toro de Urrao' (Le Taureau d'Urrao, sa ville natale), Uran, 37 ans, fait partie de la 'génération en or' du cyclisme colombien au même titre qu'Egan Bernal ou Nairo Quintana.

Il était arrivé 2e au Tour d'Italie en 2013 et 2014, et 2e au Tour de France 2017, et avait conquis la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres 2012.

'Je pense que le moment est venu de dire: nous sommes arrivés au bout', a déclaré Uran à l'occasion du Tour de Colombie dimanche.

'C'est une chose à laquelle j'ai longuement réfléchi, la vérité c'est que c'est effrayant. Pendant presque 23 ans, mon objectif était de me lever, prendre mon petit déjeuner et faire du vélo (...) tout cela va prendre fin' a-t-il ajouté dans un communiqué publié par son équipe.

Dans un entretien accordé à l'AFP la semaine dernière, le Colombien avait déclaré qu'il aurait l'impression de 'perdre' une partie de sa vie en prenant sa retraite. Mais il se montrait 'réaliste' face à son niveau.

Son enfance avait été marquée par le malheur, son père, qui l'avait initié au cyclisme, ayant été assassiné dans des circonstances troubles par des paramilitaires d'extrême droite en 2001. Contraint de travailler comme vendeur de billets de loterie pour aider sa famille, il était finalement devenu cycliste professionnel à l'âge de 16 ans.

Outre sa carrière de cycliste, Rigoberto Uran est un des entrepreneurs les plus en vue du pays, grâce à une marque de vêtements qu'il a créée il y a dix ans. Il possède également des restaurants et est une star de la télévision en Colombie.

