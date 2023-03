Roglic remporte la 4e étape devant Alaphilippe

Primoz Roglic a remporté la quatrième étape de Tirreno-Adriatico, la plus longue (218 km) des sept étapes de l'épreuve qui s'étire jusqu'à dimanche, en devançant Julian Alaphilippe à Tortoreto.

Le Slovène de 33 ans (Jumbo-Visma) signe ainsi d'une victoire, la 66e de sa carrière, son retour en compétition après sa lourde chute sur la Vuelta en septembre.

Au terme de l'ascension de 3 km menant à Tortoreto, que le peloton a parcouru à trois reprises, Roglic a été le plus costaud pour s'imposer devant Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) et le Britannique Adam Yates (UAE).

Filippo Ganna, qui portait le maillot de leader depuis la première étape en contre-la-montre, lundi, n'a pu lutter dans l'ascension et laisse le maillot azzurro de leader à l'Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Roglic, vainqueur de la 'Course des deux mers' en 2019, est deuxième à six secondes.

/ATS