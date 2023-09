Roglic s'impose à l'Angliru pour un nouveau triplé de Jumbo-Visma

Primoz Roglic a remporté la 17e étape du Tour d'Espagne au sommet du redoutable Angliru, un des cols les plus difficiles du monde, où l'équipe Jumbo-Visma a signé un nouveau triplé.

Comme au Tourmalet vendredi dernier, la formation néerlandaise a une nouvelle fait main basse sur une étape de la Vuelta qu'elle domine de la tête et des épaules.

Roglic s'est imposé juste devant Jonas Vingegaard. Sepp Kuss a franchi la ligne 19 secondes plus tard et conserve de justesse son maillot rouge de leader dans le brouillard du 'monstre des Asturies'.

Au classement général, à quatre jours de l'arrivée, Kuss ne compte plus que huit secondes d'avance sur Vingegaard et 1'08''. sur Roglic. Les trois hommes peuvent plus que jamais croire en un inédit triplé dans un grand Tour dimanche après la dernière étape à Madrid.

/ATS