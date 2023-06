Skjelmose remporte le général, Ayuso la dernière étape

La jeunesse au pouvoir! Le Danois Mattias Skjelmose (Trek) a remporté à 22 ans le Tour de Suisse pour la première fois.

Le coureur de Copenhague a terminé 3e de la 8e étape et dernière étape, un contre-la-montre de 25,7 km entre St-Gall et Abtwil. La bataille pour le maillot jaune fut très belle avec la victoire du jeune Espagnol Juan Ayuso. Le coureur de 20 ans a échoué dans son entreprise de ravissement du maillot jaune en ne prenant 'que' 9 secondes à son rival. Il comptait en effet 18 secondes de retard au départ de cet effort solitaire.

Là où Skjelmose a été particulièrement brillant, c'est sur sa gestion de la course. Il possédait en effet 24 secondes de retard sur Evenepoel après le premier pointage intermédiaire et 19 sur Ayuso, ce qui signifiait alors l'abandon de sa tunique de leader. Mais au pointage au sommet de la bosse à environ cinq kilomètres de l'arrivée, le Danois n'affichait plus que dix secondes de débours sur son adversaire. Il a finalement repris encore une seconde dans la descente finale.

Deuxième de ce chrono à 8 secondes d'Ayuso, Remco Evenepoel complète le podium à 45 secondes de Skjelmose. A noter encore la belle quatrième place de Stefan Bissegger à 23 secondes du vainqueur du jour.

Vainqueur du Tour du Luxembourg l'an dernier et de la 3e étape de ce Tour de Suisse à Villars-sur-Ollon, Mattias Skjelmose compte encore une deuxième place de la Flêche Wallonne ce printemps derrière l'intouchable Tadej Pogacar.

/ATS