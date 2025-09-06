Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Auteur d'un superbe numéro, l'Espagnol Marc Soler a remporté samedi la 14e étape de la Vuelta ...
Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Photo: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon

Auteur d'un superbe numéro, l'Espagnol Marc Soler a remporté samedi la 14e étape de la Vuelta à La Farrapona. Jonas Vingegaard a résisté à la pression des UAE pour conserver le maillot rouge.

Le Catalan, dernier rescapé d'une échappée d'une vingtaine de coureurs dont les Français Bruno Armirail et Léo Bisiaux, a placé une attaque dévastatrice au pied de la dernière ascension du jour pour offrir une septième victoire d'étape à sa formation émiratie sur cette 80e édition.

A nouveau testé par Joao Almeida, son principal concurrent à la victoire finale et vainqueur la veille au sommet de l'Angliru, Vingegaard est allé chercher la deuxième place et compte désormais 48 secondes d'avance au classement général, reprenant deux secondes au Portugais au jeu des bonifications.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:59

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:11

L'étape reine pour le vainqueur des Tours de Romandie et de Suisse

L'étape reine pour le vainqueur des Tours de Romandie et de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 05.09.2025 - 17:47

Ayuso remporte la 12e étape, Vingegaard reste en rouge

Ayuso remporte la 12e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 18:15

Articles les plus lus

Tudor Pro Cycling crée un centre dédié au cyclisme

Tudor Pro Cycling crée un centre dédié au cyclisme

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 17:53

Ayuso remporte la 12e étape, Vingegaard reste en rouge

Ayuso remporte la 12e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 18:15

L'étape reine pour le vainqueur des Tours de Romandie et de Suisse

L'étape reine pour le vainqueur des Tours de Romandie et de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 05.09.2025 - 17:47

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:11

L'équipe Israel exclut de quitter la Vuelta

L'équipe Israel exclut de quitter la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 06:27

Tudor Pro Cycling crée un centre dédié au cyclisme

Tudor Pro Cycling crée un centre dédié au cyclisme

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 17:53

Ayuso remporte la 12e étape, Vingegaard reste en rouge

Ayuso remporte la 12e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 18:15

L'étape reine pour le vainqueur des Tours de Romandie et de Suisse

L'étape reine pour le vainqueur des Tours de Romandie et de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 05.09.2025 - 17:47

Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde

Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 12:09

Manifestation pro-palestinienne à Bilbao

Manifestation pro-palestinienne à Bilbao

Cyclisme    Actualisé le 03.09.2025 - 17:59

L'équipe Israel exclut de quitter la Vuelta

L'équipe Israel exclut de quitter la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 06:27

Tudor Pro Cycling crée un centre dédié au cyclisme

Tudor Pro Cycling crée un centre dédié au cyclisme

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 17:53