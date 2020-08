Steven Kruijswijk forfait pour le Tour de France

Grosse perte pour Jumbo: Steven Kruijswijk, podium du Tour 2019, déclare forfait pour la Grande boucle (29 août - 20 septembre) en raison d'une 'fracture' à l'épaule, a annoncé l'équipe de Roglic.

'A mon grand regret, je ne pourrai pas participer au Tour de France en raison d'une fracture à l'épaule et de nombreuses abrasions', indique le coureur néerlandais de 33 ans dans un message relayé sur les réseaux sociaux par sa formation, en mesure de rivaliser sur le Tour avec Ineos, une première depuis le début de l'ère Sky en 2012.

Kruijswijk avait abandonné le Dauphiné lors de la 4e étape après être tombé: 'Malheureusement, les conséquences de ma chute sur le Dauphiné se révèlent plus graves qu'espéré', explique le Néerlandais, alors que son équipe avait initialement évoqué une 'épaule disloquée'.

'Il était parfaitement dans les temps. Mais le sport de haut niveau est dur', regrette son directeur sportif Merijn Zeeman, dans l'impossibilité de 'garder le plan prévu'.

Avec Kruijswijk, les hommes en noir et jaune perdent un de leur trois as avec le Slovène Primoz Roglic, couronné sur la dernière Vuelta, et le Néerlandais Tom Dumoulin, lauréat du Giro 2017.

Il est remplacé dans l'équipe partant sur le Tour par le Norvégien Amund Grondahl Jansen, simple gregario, qui avait déjà disputé le Tour avec Jumbo l'an passé, précise sa formation.

/ATS