Succès australien à Melfi

Michael Matthews (Jayco AlUla) s'est imposé au sprint sur la 3e étape du Giro à Melfi. Remco Evenepoel (Soudal) conserve le maillot rose de leader.

Sur la ligne, l'Australien a devancé Mads Pedersen et Kaden Groves. Dans les deux seules difficultés du jour (6.3 km à 6.4 % et (3.1 km à 6.1 %), placées à une trentaine de kilomètres de la ligne, l'équipe Jayco AlUl de Matthews a imposé un fort rythme pour éliminer ses adversaires au sprint, Jonathan Milan, vainqueur dimanche, Mark Cavendish et Magnus Cort Nielsen notamment. Deux difficultés franchies en tête par Thibaut Pinot, nouveau leader du classement de meilleur grimpeur avec 12 points.

Sur une chaussée glissante, les favoris au classement général n'ont pris aucun risque dans le final. À 9 kilomètres de la ligne, dans un sprint pour la bonification, Remco Evenepoel a battu son adversaire directe Primoz Roglic et grappillé 3 secondes de bonifications, une de plus que le Slovène.

Seul Filippo Ganna a été éliminé dans les montées finales. Les deux échappés du jour, Alexander Konychev et Veljko Stojnic du Team Corratec - Selle Italia n'ont, eux, jamais pu peser sur la course.

/ATS