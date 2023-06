Succès français à Lenzerheide. Keller 3e

L’épreuve Coupe du monde de cross-country VTT de Lenzerheide (GR) s'est conclue par le succès de la Française Loana Lecomte. Meilleure Suissesse, Alessandra Keller s’est classée troisième. Un classement obtenu dans les derniers instants de la course, la Nidwaldienne parvenant à rattraper et dépasser la Tricolore Pauline Ferrand-Prévot (4e).

Dès le deuxième des six tours, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte ont dicté le rythme de l’épreuve. Seules Alessandra Keller et la Hollandaise Anne Terpstra ont réussi à s’accrocher aux locomotives françaises, jusqu’à l’avant-dernier tour. Dans le dur dès la mi-course, la Nidwaldienne de 27 ans a fini par abdiquer, après un peu plus d’une heure de course.

Dans le final, Loana Lecomte a lâché, au train, Pauline Ferrand-Prévot (4e à 39''), finalement doublée par Anne Terpstra (2e, à 18'') et par Alessandra Keller (3 à 32'').

