Suisses et Suissesses jouent placés

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Les vététistes suisses ont manqué le podium lors de l'épreuve de cross-country de Coupe du monde à Lake Placid. Mais le résultat d'ensemble est plutôt encourageant.

Fabio Püntener s'est longtemps battu pour le podium, mais l'Uranais de 26 ans a finalement terminé 6e. Deuxième meilleur Suisse, Marcel Guerrini a pris la 7e place. Vital Albin (12e) et Lars Forster (13e) ont également terminé dans le top 15.

Avec sa troisième victoire de la saison, Blevins a remporté pour la première fois le général en l'absence du champion du monde Alan Hatherly.

Les Suissesses ont elles aussi rempli le top 15 avec six filles. Alessandra Keller a terminé 5e et a consolidé sa 3e place au général de la Coupe du monde. Ronja Blöchlinger (7e), Sina Frei (8e), Ginia Caluori (10e), Jolanda Neff (11e) et Nicole Koller (13e) ont complété le bon résultat d'ensemble.

La Suédoise Jenny Rissveds a remporté une victoire écrasante, la championne du monde suédoise a terminé avec plus de deux minutes d'avance sur la Britannique Evie Richards. Samara Maxwell a pris la 3e place.

