Tadej Pogacar fait coup double à Hautacam

Tadej Pogacar a sorti un grand numéro lors de la 12e étape du Tour de France entre Auch et Hautacam. Le Slovène a profité de cette première étape de montagne pyrénéenne pour marquer les esprits.

En mode revanche, le triple vainqueur du Tour! Battu de plus d'une minute sur ces mêmes routes par Vingegaard en 2022, Tadej Pogacar a frappé très fort sur cette étape de 180,6 km. Et le pire, c'est que le Slovène n'a même pas eu besoin de placer une attaque d'extraterrestre. 'Pogi' a profité du soutien de ses équipiers d'UAE pour isoler son principal adversaire et lâcher tout le monde au train.

Maillot arc-en-ciel de champion du monde sur le dos, le Slovène n'a pas souffert de sa chute de la veille. Il a prouvé qu'il était bien le maître incontesté du cyclisme en mettant 2'10 à Vingegaard, 2e de l'étape, et 2'23 à l'Allemand Florian Lipowitz. Il remporte sa 20e victoire sur le Tour de France et déjà sa troisième étape sur cette édition 2025.

Au général, Pogacar compte désormais 3'31 d'avance sur un Jonas Vingegaard, 2e de l'étape et auteur malgré tout d'une très belle montée. Le Danois possède de son côté 1'14 de bonus sur le 3e, Remco Evenepoel.

Vendredi, la 13e étape sera probablement à nouveau le théâtre d'un duel entre les hommes forts de ce Tour avec un contre-la-montre individuel en côte de 10,9 km entre Loudenvielle et l'altiport de Peyragudes, là où s'était tournée la scène d'ouverture du 18e James Bond, 'Demain ne meurt jamais'.

/ATS