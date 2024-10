Tadej Pogacar pour parachever son oeuvre

Une dernière démonstration pour la route? Le Tour de Lombardie, ultime Monument de la saison, offre samedi à Tadej Pogacar l'occasion de parachever l'une des plus grandes saisons de l'histoire.

Sur les bords du lac de Côme, où se dénouera la 118e édition de la 'classique des feuilles mortes', le Slovène, triple vainqueur sortant, peut écrire un nouveau chapitre de son livre 'A la poursuite des plus grands' en égalant Fausto Coppi. Le 'Campionissimo' est le seul à avoir gagné la course quatre années de rang, à la fin des années 1940.

Que 'Pogi' soit le grandissime favori tombe sous le sens. Parce qu'il sent que 'les jambes sont encore très bonnes' au départ du plus montagneux des cinq Monuments, alors que ses rivaux comme Remco Evenepoel commencent à rouler sur la jante et que Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel ou Julian Alaphilippe sont déjà en vacances.

Mais surtout parce qu'il a encore changé de dimension en 2024 pour atteindre un niveau stratosphérique lui permettant de signer une des plus grandes saisons de tous les temps.

Un bilan effrayant

Au final, le bilan est tout simplement effrayant: il s'est aligné sur dix épreuves en 2024 et en a gagné huit, pour 24 succès au total en comptant les étapes. Soit le meilleur total sur une année depuis le sprinteur italien Alessandro Petacchi en 2005.

Il a été battu seulement par Jasper Philipsen à Milan-Sanremo (3e), Michael Matthews au GP de Québec, où sa septième place est son pire résultat de l'année, et... la pluie mardi au Trois Vallées varésines lors d'une course arrêtée par les intempéries.

Parcours inédit

Au Tour de Lombardie, sur un parcours inédit mais toujours très difficile, tout le monde s'attend à un nouveau récital du Slovène. La principale - voire l'unique - interrogation semble porter sur l'endroit précis entre Bergame et Côme où il placera son accélération.

Le col de Sormano (12,9 km à 6,4%) clignote en rouge sur tous les radars. On sera alors à un peu moins de cinquante kilomètres de l'arrivée. Une distance devenue banale pour le Pogacar 2024.

/ATS