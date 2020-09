TdF: Bennett s'impose dans la 10e étape animée par les Suisses

Sam Bennett (Deceuninck) a remporté au sprint la 10e étape du Tour de France, entre le Château d'Oléron et Saint-Martin-de-Ré (168,5 km). Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reste maillot jaune.

Comme prévu, cette étape au profil plat s'est jouée au sprint. Bennett (29 ans) a battu de peu l'Australien Caleb Ewan et le Slovaque Peter Sagan. L'Irlandais a signé le premier succès de sa carrière sur la Grande Boucle. En prime, il a repris le maillot vert au détriment de Sagan.

Les Suisses Stefan Küng et Michael Schär se sont échappés dès le départ et ont compté jusqu'à un peu moins de deux minutes d'avance sur le peloton. Mais le duo a été repris à 99 km de l'arrivée. Le peloton est resté groupé ensuite, malgré plusieurs chutes. Tadej Pogacar et Guillaume Martin, deux hommes qui jouent le général, sont tombés à 64 km du but, mais ils ont pu reprendre place dans le peloton principal.

Küng a encore tenté une attaque lors de la traversée du pont de l'île de Ré, à 14 km de la ligne, mais sans parvenir à ses fins. Le Thurgovien a néanmoins été désigné coureur le plus combatif du jour.

Mercredi, les sprinters devraient a priori être encore à la fête lors de la 11e étape. Elle mènera les coureurs de Châtelaillon-Plage à Poitiers, sur 167,5 km.

/ATS