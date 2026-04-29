TdR: Une 2e étape pour les puncheurs

La 2e étape du Tour de Romandie présente un profil très accidenté, favorable aux puncheurs ...
TdR: Une 2e étape pour les puncheurs

TdR: Une 2e étape pour les puncheurs

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La 2e étape du Tour de Romandie présente un profil très accidenté, favorable aux puncheurs. Elle relie Rue et Vucherens sur 173,1 km jeudi.

La seule ascension comptant pour le Grand Prix de la montagne est celle de Vulliens (3,6 km, à 4,8 % de moyenne). Mais les coureurs devront l'effectuer à trois reprises, la dernière à moins de 6 km de l'arrivée. Les plus costauds auront donc certainement l'occasion de faire la différence dans l'ultime difficulté de cette journée.

A voir si Pogacar, nouveau maillot jaune après sa victoire à Martigny, va décider de la jouer à fond ou pas.

/ATS
 

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