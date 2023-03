Tirreno - Adriatico: Ganna sans rival sur le contre-la-montre

L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a dominé la 1re étape de Tirreno-Adriatico, un contre-la-montre de 11,5 km à Lido di Camaiore. Il a ainsi endossé le premier maillot de leader.

Double champion du monde de l'exercice solitaire, Ganna s'était déjà imposé l'an dernier dans le chrono initial de la course à étapes entre les rives de la mer Tyrrhénienne et celles de la mer Adriatique. Le rouleur italien a bouclé le parcours en 12'28, presque une demi-minute (28'') devant l'Allemand Lennard Kämna et 31'' devant son coéquipier chez Ineos, l'Américain Magnus Sheffield.

D'abord couru sous une pluie battante, ce contre-la-montre plat, court et rectiligne ne présentait pas de difficulté particulière. Il n'a pas compromis les chances des principaux prétendants à la victoire finale.

/ATS