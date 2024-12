Tom Pidcock quittera Ineos en fin de saison

L'équipe Ineos-Grenadiers a confirmé le départ 'en fin de saison' du Britannique Tom Pidcock, double champion olympique de VTT. Cette rupture intervient sur un fond de tensions lancinantes.

Le coureur polyvalent de 25 ans, vainqueur à l'Alpe d'Huez lors du Tour de France 2022, a rejoint la puissante équipe britannique en 2021 et était sous contrat jusqu'en 2027.

Des tensions sont néanmoins apparues entre les deux parties ces derniers mois. La plus visible est survenue en octobre lors de sa mise à l'écart du Tour de Lombardie, la veille du départ de la course. 'Alors que tout allait mieux après une année mouvementée, je suis désélectionné pour le Tour de Lombardie demain. Je suis en pleine forme et j'avais vraiment hâte d'y être!', avait-il écrit sur Instagram.

Cette année, Pidcock a remporté l'Amstel Gold Race en avril, a pris part au Tour de France en juillet avant de défendre avec succès, le même mois, son titre olympique en VTT à Paris.

'Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli avec Tom pour l'aider à vivre des moments extraordinaires et mémorables. Ensemble, nous avons écrit un chapitre important et montré à quel point le cyclisme professionnel peut être passionnant et diversifié', a commenté le PDG d'Ineos-Grenadiers, John Allert. 'Tom a de grands objectifs pluridisciplinaires et nous pensons que cette décision nous permet à tous les deux de poursuivre nos ambitions futures avec clarté et détermination', a-t-il ajouté dans le communiqué.

