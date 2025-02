Tour d'Algarve: Christen gagne la 2e étape et prend la tête

Le Suisse Jan Christen a gagné la 2e étape du Tour d'Algarve au sommet de l'Alto da Foia. Il en est aussi devenu le premier leader, l'étape d'ouverture mercredi ayant été annulée.

Au terme d'une étape accidentée avec une arrivée en côte (8,5 km à 5% de déclivité moyenne), le coureur âgé de 20 ans s'est imposé devant son leader chez UAE, le Portugais Joao Almeida, et le Belge Laurens De Plus. Le Français Romain Bardet a pris la 4e place à 8 secondes du vainqueur. Favori de l'épreuve, le Danois Jonas Vingegaard a échoué en 6e position à 10 secondes.

Six hommes, parmi lesquels Christen et De Plus, se sont présentés au pied de l'ascension finale avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton des favoris emmené notamment par Almeida, Vingegaard, très entreprenant, et le Slovène Primoz Roglic.

Un écart suffisant pour permettre au jeune Suisse de s'imposer pour la cinquième fois de sa carrière après avoir produit une accélération fulgurante sous la flamme rouge. Almeida, très en jambes, a réussi à revenir à hauteur de son équipier à quelques mètres de la ligne, pour finir dans sa roue. Ce doublé de la formation UAE confirme la supériorité de l'équipe émiratie en ce début de saison, avec neuf succès déjà en 2025.

'Je suis presque sans voix quand je vois comme j'ai pu m'imposer face à une concurrence très forte dans une étape de montagne', a déclaré le jeune Suisse. Il a précisé vouloir jouer sa chance à fond pour le classement général.

Vendredi, la 3e étape entre Vila Real Santo Antonio et Tavira devrait avantager les sprinters.

/ATS