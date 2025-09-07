Tour d'Espagne: Mads Pedersen lève enfin les bras

Le Danois Mads Pedersen a remporté dimanche la 15e étape du Tour d'Espagne en réglant au sprint ...
Tour d'Espagne: Mads Pedersen lève enfin les bras

Tour d'Espagne: Mads Pedersen lève enfin les bras

Photo: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon

Le Danois Mads Pedersen a remporté dimanche la 15e étape du Tour d'Espagne en réglant au sprint un groupe de neuf coureurs, à Monforte de Lemos. La journée a été relativement calme pour les favoris.

Le porteur du maillot vert, souvent à l'avant depuis le départ de cette 80e Vuelta mais qui n'avait pas encore levé les bras, s'est imposé en patron devant le Vénézuélien Orluis Aular et l'Italien Marco Frigo. Il signe sa quatrième victoire sur l'épreuve après ses trois bouquets obtenus lors de sa première participation en 2022.

Le coureur de l'équipe Lidl-Trek, qui faisait partie d'une échappée fleuve d'une cinquantaine de coureurs formée tôt après le départ de Vegadeo, a franchi la ligne avec plus de 13 minutes d'avance sur le peloton, sans conséquence au classement général toujours dominé par Jonas Vingegaard devant Joao Almeida.

Le Thurgovien Stefan Küng a pris part à l'échappée mais n'a pas su tirer son épingle du jeu dans le final. Il a terminé en compagnie d'un imposant groupe de poursuivants, à 16 secondes de celui de Pedersen.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un top-10 européen pour Lucien Leiser

Un top-10 européen pour Lucien Leiser

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 15:56

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 14:15

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 15:49

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 05:04

Articles les plus lus

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 05:04

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 09:33

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 14:15

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 15:49

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 18:11

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 05:04

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 09:33

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 15:49

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:11

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:59

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 18:11

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 09:33