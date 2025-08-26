Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

L'Anglais Ben Turner a remporté au sprint la 4e étape du Tour d'Espagne entre Susa et Voiron (206 km), en France. Le maillot rouge passe sur les épaules du Français David Gaudu.

Le leader de l'équipe Groupama-FDJ, arrivé en 25e position à Voiron, en Isère, possède le même chrono que Jonas Vingegaard, qui a franchi la ligne en 42e place. Gaudu prend l'avantage sur le Danois grâce à l'addition de tous les classements obtenus depuis le départ de la course. L'Italien Giulio Ciccone est troisième à huit secondes du nouveau leader.

Appelé de dernière minute sur la Vuelta, Ben Turner (26 ans) a fêté son premier succès sur un Grand Tour. Il a devancé au sprint les Belges Jasper Philipsen et Edward Planckaert. Fabio Christen s'est mêlé à l'emballage final et l'Argovien a pris une belle septième place.

Mercredi, les coureurs vont enfin rouler sur les routes espagnoles. Ils disputeront un contre-la-montre par équipes de 24 km à Figueres, la ville natale du peintre Salvador Dali.

/ATS