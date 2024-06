Tour de France: Vingegaard confirme sa présence

Jonas Vingegaard (27 ans) sera bien au départ du Tour de France le 29 juin à Florence, a indiqué son équipe Visma-Lease a bike. Le Danois, double vainqueur sortant, revient de blessure.

Vingegaard n'est plus apparu en course depuis sa lourde chute au Tour du Pays basque le 4 avril, quand il avait subi de graves blessures (pneumothorax, contusion pulmonaire et fracture de la clavicule gauche). 'Je suis excité de commencer le Tour de France. Les derniers mois n'ont pas toujours été faciles, mais je remercie ma famille et mon équipe pour leur soutien inconditionnel', a dit le Danois dans le communiqué de son équipe.

'Je me sens bien et très motivé', a-t-il ajouté. Vingegaard fait partie des huit coureurs sélectionnés pour la Grande Boucle, tout comme le Belge Wout Van Aert. Lui aussi été victime d'un grave accident au printemps.

L'équipe pourra aussi notamment compter sur les Américains Sepp Kuss et Matteo Jorgenson, le Néerlandais Wilco Keldermann ou encore le Français Christophe Laporte.

/ATS