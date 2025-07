Tour de France: le Belge Jasper Philipsen gagne la 1re étape

Jasper Philipsen a gagné au sprint la 1re étape du Tour de France, avec départ et arrivée à Lille sur 184,9 km. Le Belge a ainsi revêtu le premier maillot jaune au terme d'une étape très animée.

Parfaitement emmené dans la dernière ligne droite par ses coéquipiers d'Alpecin-Deceuninck Mathieu van der Poel et Kaden Groves, Philipsen a signé le 10e succès de sa carrière sur la Grande Boucle. Il a nettement devancé l'Erythréen Biniam Girmay, maillot vert 2024.

Cette étape nerveuse a fait des dégâts. Le Thurgovien Stefan Bissegger et l'Italien Filippo Ganna ont été contraints à l'abandon après des chutes. Et dans l'optique du classement général, le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic ont été surpris dans le final et ont tous deux perdu un peu plus de 30 secondes.

Anodine à première vue, la 2 étape, dimanche entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer, s'annonce en réalité explosive avec un final truffé de côtes particulièrement raides, un terrain favorable aux puncheurs. Cette journée dans les Hauts-de-France pourrait être d'autant plus animée que la météo est annoncée mauvaise avec de la pluie et surtout du vent, qui pourrait jouer un grand rôle à l'approche de la ligne.

/ATS