Tour de Lombardie: Fuglsang en solitaire, Evenepoel miraculé

Jakob Fuglsang (Astana) a remporté en solitaire le 114e Tour de Lombardie au terme des 231 km entre Bergame et Côme. Le Danois a précédé de 31'' le Néo-Zélandais George Bennett.

Le favori belge Remco Evenepoel a été victime d'une chute terrible qui aurait pu avoir de fatales conséquences.

Fuglsang (35 ans), qui présente la particularité d'être né à Genève, a ainsi ajouté une deuxième grosse classique à son palmarès après Liège - Bastogne - Liège l'an passé. Il a lâché Bennett à 6 km du but dans l'ultime difficulté, la côte de San Fermo della Battaglia.

Un autre coureur Astana, le Russe Aleksandr Vlasov, a complété le podium à 51''. Les trois hommes ont abordé la dernière difficulté ensemble. Le Russe a été le premier à lâcher prise. Puis, Bennett a attaqué, mais il n'a rien pu faire sur le contre de Fuglsang, qui est parti tout seul vers une très belle victoire.

'Il faisait chaud et ça a roulé très vite. J'ai eu de la chance d'avoir Vlasov qui m'a beaucoup aidé. Après le Civiglio, j'ai pensé que ça serait un sprint avec George. Mais sur San Fermo j'ai essayé. Et quand j'ai vu que j'étais seul, j'ai continué à appuyer, jusqu'à la ligne', a raconté le Danois, tout heureux de sa victoire.

Chute dans le vide

La course a été marquée par la chute impressionnante du favori Remco Evenepoel dans la vertigineuse descente du Mur de Sormano, à un peu moins de 50 km de l'arrivée. Le jeune Belge, qui faisait partie du groupe de tête en compagnie de six autres coureurs, a trop élargi sa trajectoire dans un virage à l'entrée d'un pont en pierre.

Son vélo a heurté un petit décrochage du muret et s'est bloqué. Le jeune Belge (20 ans), plus grand espoir du cyclisme mondial, est passé au-dessus de sa machine, sa tête semblant toucher le muret, et il est tombé en contrebas, d'une petite dizaine de mètres.

Secouru, il a été transporté en ambulance à l'hôpital Sant'Anna de Côme. Alors que les plus grandes craintes semblaient légitimes, le prodige, qui n'a jamais perdu conscience, ne s'en tire pas trop mal au vu des circonstances.

Son équipe a indiqué en soirée que le coureur souffrait d'une fracture du bassin et d'une contusion pulmonaire suite à son impressionnante chute. Le coureur de 20 ans 'sera indisponible jusqu'à nouvel ordre', a ajouté Deceuninck dans un communiqué. Cela pourrait remettre en cause sa fin de saison, notamment sa participation au Tour d'Italie (3-25 octobre), qui aurait dû être son premier Grand tour.

Renversé par une voiture

Maximiliam Schachmann a lui aussi eu droit à son lot d'émotions. Le champion d'Allemagne a été percuté par une voiture extérieure à la course dans le final, mais il a pu remonter sur son vélo et a terminé 7e de la course.

Dans un virage en descente à quelques kilomètres de l'arrivée, une voiture entrée sur le parcours a coupé la route de Schachmann, qui n'a pu l'éviter et a chuté, se blessant à l'épaule. 'Des informations viendront sur son état', a écrit sur Twitter sa formation, Bora-Hansgrohe.

/ATS