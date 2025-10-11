Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar

Tadej Pogacar a remporté le Tour de Lombardie pour la cinquième fois de suite. L'insatiable champion du monde slovène s'est imposé en solitaire avec 1'48 d'avance sur le Belge Remco Evenepoel.

Pogacar (27 ans) a attaqué à 36 km de l'arrivée dans le Passo di Ganda, dernière difficulté majeure de la course longue de 241 km. Il a lâché ce qu'il restait du peloton et rapidement rejoint et déposé l'Américain Quinn Simmons, seul rescapé de l'échappée du jour.

Le grand dominateur du peloton a ainsi rejoint au palmarès le légendaire Italien Fausto Coppi. Celui-ci avait gagné la classique des feuilles mortes en 1946, 1947, 1948, 1949 et 1954. Pogacar est aussi devenu le premier coureur de l'histoire à remporter un Monument cinq fois de suite.

