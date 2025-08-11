Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Coup dur pour le Tour de Romandie Féminin: la Néerlandaise Demi Vollering a déclaré forfait. Elle est malade, ont indiqué les organisateurs mardi.

Demi Vollering avait gagné l'épreuve romande en 2023. Elle a aussi fini deuxième du Tour de France tant en 2024 que cette année. Son forfait propulse la Polonaise Katarzyna Niewiadoma au rang de grande favorite de l'épreuve qui se disputera du 15 au 17 août.

Côté suisse, Noemi Rüegg a rejoint le plateau. La Zurichoise avait notamment brillé en début de saison. La Française Juliette Labous sera aussi de la partie.

/ATS