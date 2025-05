Tour de Romandie: le nouveau leader aurait préféré gagner l'étape

Alex Baudin est le nouveau leader du Tour de Romandie. Battu par l'Italien Lorenzo Fortunato, le Français aurait toutefois préféré signer la victoire d'étape que de revêtir le maillot jaune.

'J'ai quelques regrets, car je fais du vélo pour gagner des courses. Le classement général, ce n'est pas vraiment ce que je recherche à la fin', a déclaré le coureur de l'équipe EF en conférence de presse. 'Mais maintenant que j'ai ce maillot, je vais tout faire pour le garder.'

Le natif d'Albertville connaît bien les routes romandes, lui qui avait signé deux succès d'étapes sur le Tour du Pays de Vaud, chez les juniors. 'Ce n'est pas très loin de chez moi, donc ma famille était présente à l'arrivée. C'était super d'avoir leur soutien', a-t-il ajouté.

Un ancien de Tudor

Baudin, qui avait porté les couleurs de l'équipe suisse Tudor en 2022, visait plutôt la victoire d'étape vendredi autour de Cossonay. 'L'arrivée en pente correspond davantage à mes qualités'. Mais avec son maillot jaune, il lui sera plus difficile d'échapper à la vigilance des équipes des favoris à la victoire finale.

Mercredi, il a profité du fait que ces derniers (Evenepoel, Almeida, Rodriguez et cie) n'ont pas su collaborer pour s'échapper avec Lorenzo Fortunato, le vainqueur du jour, et trois autres coureurs. 'Je savais que les gros leaders allaient se regarder et j'ai en ai bien profité. Et il y avait encore Hugh Carthy (réd: son coéquipier chez EF) qui contrôlait derrière', a souligné Baudin.

Le Français craint toutefois que son maillot jaune ne résiste pas à longue montée vers Thyon 2000 samedi. 'Il y a moyen de le garder demain (réd: vendredi) mais samedi, il faudra vraiment tout donner.'

