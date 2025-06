Tour de Suisse Women: Marlen Reusser conserve la tête

Marlen Reusser a conservé le maillot jaune au terme de la 3e étape du Tour de Suisse Women à Küssnacht am Rigi. La victoire est revenue samedi au sprint à l'Italienne Elisa Balsamo.

Avant l'ultime étape dominicale, la Bernoise compte trois secondes d'avance sur la Néerlandaise Demi Vollering. Troisième, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma accuse déjà 1'23 de retard, alors que la Genevoise Elise Chabbey est quatrième à 1'57.

La 4e et dernière étape consistera en boucle de 129,4 km autour de Küssnacht am Rigi, avec quatre ascensions au menu et la dernière à 15 km de l'arrivée. Samedi, Elisa Balsamo s'est imposée de très peu devant la Néerlandaise Mischa Bredewold. La Zurichoise Noemi Rüegg a complété le podium alors que Demi Vollering (5e) et Marlen Reusser (6e) ont fini juste derrière.

/ATS