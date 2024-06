Tour de Suisse: la 1re étape pour le Belge Yves Lampaert

Yves Lampaert est le premier leader du Tour de Suisse. Le Belge a remporté la 1re étape à Vaduz, un contre-la-montre individuel de 4,8 km. Il a devancé de 3 secondes le Suisse Stefan Bissegger.

Les deux meilleurs atouts helvétiques, les spécialistes de l'effort solitaire que sont les Thurgoviens Stefan Bissegger et Stefan Küng, ont connu une petite déception en ne parvenant pas à cueillir la victoire désirée. Küng a dû se contenter du 8e rang à 11 secondes, à égalité avec le Zurichois Mauro Schmid.

Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) est aussi un des meilleurs rouleurs du peloton. Le Belge âgé de 33 ans avait ainsi gagné la 1re étape du Tour de France en 2022 et donc porté le maillot jaune. Il avait déjà remporté un contre-la-montre au Tour de Suisse, en 2019 à Goms.

Le premier podium de ce Tour a été complété par le Britannique Ethan Hayter. Le vainqueur du prologue du Tour de Romandie 2022 a concédé 4 secondes à Lampaert. Tous les premiers se sont élancés tôt dans la journée par crainte des orages et de la pluie. Mais finalement, seules quelques gouttes sont tombées sur la Principauté du Liechtenstein.

Lundi, la 2e étape se disputera sur 176,9 km entre Vaduz et Regensdorf. Le parcours est vallonné et propose 2400 m de dénivelé pour ce qui sera la plus longue étape de cette 87e édition de la Boucle nationale.

/ATS