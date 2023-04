Tour des Flandres: le numéro de Pogacar

Tadej Pogacar (UAE) a remporté le Tour des Flandres avec autorité. Le Slovène a devancé Mathieu van der Pool et Mads Pedersen.

Revenu de l'arrière, le double vainqueur du Tour de France a fait la différence dans le Vieux Quaremont pour remporter son quatrième Monument en décrochant van der Pool et en avalant Mads Pedersen qui était alors seul en tête.

Tadej Pogacar rejoint un très petit groupe des vainqueurs du Tour de France et du Tour des Flandres. Seuls Eddy Merckx, en 1969 et 1975, et Louison Bobet en 1955 ont réussi pareil exploit avant lui.

Stefan Küng a longtemps fait partie du groupe à l'avant de la course et a terminé dans le groupe réglé au sprint par Pedersen.

/ATS