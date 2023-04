Tour du Pays basque: Vingegaard gagne la 3e étape

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 3e étape du Tour du Pays basque entre Errenteria et Amasa-Villabona (162,8 km). Le Danois a été le plus fort dans le mur final et a pris le maillot jaune.

Le vainqueur du dernier Tour de France a été emmené par le champion de Hongrie, son équipier Attila Valter, dans le dernier kilomètre. Il a franchi la ligne avec deux secondes d'avance sur le Basque Mikel Landa et sur l'Espagnol Enric Mas. Au général, Vingegaard mène la danse avec cinq secondes d'avance sur Landa et seize sur le Français David Gaudu.

Jeudi, la 4e étape emmènera le peloton sur une boucle de 175,7 km autour de Santurtzi, avec quatre difficultés répertoriées, dont trois cols de 3e catégorie en première partie de course, puis le redoutable col de La Asturiana (2e catégorie, 7,4 km à 6,3 %) dans le final.

