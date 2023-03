Trop de vent: la 6e étape de Paris - Nice annulée

La 6e étape de Paris - Nice a été annulée en raison des vents violents qui soufflent sur le Var. Elle avait dans un premier temps été raccourcie, mais les organisateurs ont dû se rendre à l'évidence.

Sous l'effet des bourrasques, des arbres sont tombés sur le circuit final à la Colle-sur-Loup. Il a logiquement été plus prudent de ne pas lancer les coureurs dans de telles conditions, leur sécurité n'étant pas garantie.

'Moi je pèse 60 kilos, je ne tiendrais pas sur le vélo avec un tel vent', a commenté Jonas Vingegaard, dernier vainqueur de Tour de France. Alors que les deux départements avaient été placés en vigilance orange vents forts, les organisateurs ont décidé, après avoir d'abord envisagé de la raccourcir, d'annuler purement et simplement l'étape qui devait relier Tourves (Var) à la Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes).

Priorité absolue

'Ce n'était pas possible pour nous d'assurer la sécurité de la course. Préserver l'intégrité des coureurs et des spectateurs est notre priorité absolue', a expliqué Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint du Cyclisme chez Amaury Sport Organisation.

Le classement général reste donc gelé avec toujours le Slovène Tadej Pogacar en jaune, devant le Français David Gaudu et le Danois Jonas Vingegaard, avant les deux dernières étapes ce week-end autour de Nice. Le vent devrait souffler un peu moins fort, même si les organisateurs disent rester 'vigilants'.

/ATS