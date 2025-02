UAE Tour: coup double pour le champion du monde lors de la 3e étape

Tadej Pogacar a fait coup double lors de la 3e étape de l'UAE Tour. Il s'est imposé au sommet de Jebel Jais et s'est ainsi emparé du maillot de leader.

Sous les yeux de ses parents, le champion du monde a devancé au sprint, au bout d'une ascension de 20 kilomètres, le Britannique Oscar Onley et l'Autrichien Félix Gall. Il a pris la tête du général d'une course qu'il a remportée à deux reprises déjà, en 2021 et en 2022.

Joshua Tarling, porteur du maillot rouge au départ de l'étape, a craqué à un peu plus d'un kilomètre de la ligne. Le jeune rouleur britannique a cédé au final 26 secondes et recule à la 2e place du général, à 18 secondes de Pogacar. Tenant du titre, le Belge Lennert Van Eetvelt a pris lui la 4e place dans le même temps que 'Pogi' tandis que le jeune Français Paul Seixas a terminé avec les meilleurs, 10e à 4 secondes.

Le scénario était presque couru d'avance lors de cette course de 181 km: une échappée d'attaquants matinaux - cinq hommes peu dangereux au classement général - repris au pied de l'unique difficulté du jour. Dès le premier des vingt kilomètres de cette ascension à 5,4% de déclivité moyenne (avec un passage à 9% à deux kilomètres de la ligne), l'équipe UAE a imprimé un rythme soutenu pour favoriser les desseins de son leader.

Et si la formation Décathlon a un moment pris les commandes pour placer ses leaders, le jeune prodige Paul Seixas et l'Autrichien Felix Gall, Pogacar a placé une sèche accélération à 900 mètres du but. 'Le plan a été super bien exécuté par mes équipiers', s'est réjoui le Slovène après son premier succès cette saison, après avoir levé les bras à 25 reprises en 2024.

/ATS