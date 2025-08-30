Une deuxième victoire d'étape pour Jonas Vingegaard

Grand favori à la victoire finale, Jonas Vingegaard a remporté la 9e étape du Tour d'Espagne ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON

Grand favori à la victoire finale, Jonas Vingegaard a remporté la 9e étape du Tour d'Espagne dimanche à Valdezcaray. Le Danois se rapproche du maillot rouge, toujours propriété de Torstein Traeen.

Le dauphin du dernier Tour de France s'est imposé au solitaire au terme de l'ascension finale vers cette station de ski de La Rioja. Il a placé une accélération décisive à 11 kilomètres de l'arrivée à laquelle aucun autre favori n'a su répondre pour signer une deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta.

Deux de ses principaux rivaux, le Britannique Tom Pidcock, leader de la formation suisse Q36.5, et le Portugais Joao Almeida (UAE), ont limité la casse en franchissant la ligne avec 24 secondes de retard.

Traeen toujours leader

Torstein Traeen, qui avait dépossédé le leader de la Visma du maillot rouge lors de la 6e étape à l'issue d'une échappée, a réussi à conserver son bien. Le Norvégien compte 37 secondes d'avance sur Vingegaard, 1'15 sur Almeida et 1'35 sur Pidcock.

Lundi, les coureurs observeront une première journée de repos. Ils reprendront la route mardi entre le parc naturel de Sendaviva et El Ferrial Larra Belgagua, 155 kilomètres essentiellement plats, à l'exception des huit derniers kilomètres à 4,4% de moyenne.

/ATS
 

