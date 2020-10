Une première pour Jhonatan Narvaez

L'Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos) a enlevé jeudi la 12e étape du Giro, avec départ et arrivée à Cesenatico, la ville du Pirate italien Marco Pantani décédé voici seize ans.

Le maillot rose reste resté sur les épaules du Portugais Joao Almeida (Deceuninck). Les favoris sont restés groupés dans cette étape éprouvante de 204 km, courue en partie sous la pluie, sans changement majeur pour le classement général. Jhonatan Narvaez a donné à l'équipe Ineos sa troisième victoire après les deux de l'Italien Filippo Ganna, premier maillot rose de ce Giro.

Sur la ligne tracée le long de l'Adriatique, l'Equatorien de 23 ans a précédé de plus d'une minute son dernier compagnon d'échappée, l'Ukrainien Mark Padun, retardé par une crevaison à 24 kilomètres de l'arrivée. Il a ainsi décroché son premier succès d'étape dans un grand tour.

Narvaez dispute le Giro pour la deuxième fois. L'Equatorien, originaire de la région proche de la frontière colombienne au nord-est de la capitale Quito, a rejoint la formation Ineos l'année passée. Début septembre, il avait gagné la Semaine Coppi-Bartali, courue aussi dans les environs de Cesenatico.

Le groupe comprenant Almeida et les candidats au podium final a franchi la ligne avec un retard supérieur à 8'. Narvaez et Padun ont distancé à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée leurs compagnons d'une échappée de 14 coureurs - parmi lesquels un remuant Simon Pellaud, 5e de l'étape à 7'43'' - formé avant la fin de la première heure de course.

Dans le groupe des favoris, l'équipe NTT de Domenico Pozzovivo a le plus souvent dicté l'allure sur, un parcours en forme de montagnes russes dans les collines de Romagne. Sans que +Pozzo+ puisse toutefois décrocher ensuite ses adversaires.

Vendredi, la 13e étape relie Cervia à Monselice sur un parcours (192 km) rigoureusement plat dans ses 150 premiers km avant deux murs pentus à l'approche du final.

/ATS