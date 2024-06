Vauquelin remporte la 2e étape, Pogacar s'empare du jaune

Le Français Kévin Vauquelin a remporté en solitaire la deuxième étape du Tour de France dimanche à Bologne. Tadej Pogacar, suivi de près par Jonas Vingegaard, s'empare du maillot jaune.

Deuxième étape du Tour, deuxième victoire française. Après celle de Romain Bardet à Rimini samedi, Vauquelin (23 ans) a réussi un grand numéro pour s'extraire de l'échappée dans la terrible côte de San Luca (1,9 km à 10,6%) et signer le plus beau succès de sa jeune carrière.

Derrière, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont échangé une première passe d'armes après une attaque du Slovène. Le vainqueur sortant a été le seul des favoris à prendre sa roue, montrant un certain punch, avant que Remco Evenepoel et Richard Carapaz ne les rejoignent sur la ligne. Les quatre hommes sont dans le même temps au général, mais c'est bien Pogacar qui récupère le jaune, grâce à sa 4e place obtenue la veille au sprint.

Arrivé avec 21'' de retard sur ce quatuor, Bardet a dû céder sa tunique pour une poignée de secondes. Présents dans ce groupe, Carlos Rodriguez et Primoz Roglic ont donc déjà perdu du temps dans la course à la victoire finale.

