Victoire au sommet pour Ciccone devant Roglic et Evenepoel

L'Italien Giulio Ciccone a remporté la 2e étape du Tour de Catalogne. Il a battu au sprint les deux favoris Primoz Roglic et Remco Evenepoel dans la station de ski de Vallter.

'C'est l'une des plus belles victoires de ma carrière, ça a été une journée magique', a réagi le grimpeur de 28 ans de Trek-Segafredo, triple vainqueur d'étape sur le Giro. Il a dédié son succès à son équipier et compatriote Dario Cataldo victime la veille d'une fracture du fémur après une lourde chute dans le final de la première étape.

Vainqueur lundi, 2e mardi, Roglic conforte son maillot de leader grâce au jeu des bonifications, avec désormais six secondes d'avance sur Evenepoel à l'issue de la première des trois arrivées au sommet de cette 102e édition de la Volta Catalunya.

Evenepoel a essayé à plusieurs reprises d'attaquer dans l'ascension finale de 15,1 km à 6,7% de moyenne, mais sans jamais réussir à décrocher les deux autres hommes forts du jour.

Ensemble, ils ont rattrapé le malheureux Esteban Cavez à 500 mètres de l'arrivée, avant que Ciccone (Trek-Segafredo) fasse parler son punch pour sauter les deux favoris sur la ligne, dessinée à 2135 m.

Si Joao Almeida et Mikel Landa ont réussi à limiter la casse et pointent désormais à 27 secondes au général, plusieurs grands noms du peloton ont perdu gros dans ce col des Pyrénées catalanes. Egan Bernal et Richard Carapaz ont craqué pratiquement dès le pied de l'ascension et perdu, tout comme Geraint Thomas, plus de deux minutes.

