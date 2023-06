Victoire hongroise à Weinfelden

Blanka Vas a enlevé la première étape du Tour de Suisse dames à Weinfelden. La Hongroise s'est imposée au sprint au sein d'un groupe fort de neuf concurrentes.

Coéquipière de Blanka Vas au sein de la formation SD-Worx, Marlen Reusser a pris la huitième place d'une étape marquée par l'échappée d'Elise Chabbey. La Genevoise a attaqué lors de la première difficulté pour n'être rejointe qu'à 3 km de la ligne.

Ce dimanche, Marlen Reusser aura une occasion en or de s'emparer de la tête du classement général à l'issue d'un contre-la-montre de 25,7 km entre St. Gall et Abtwil sur un parcours qu'empruntera également la course des hommes. Spécialiste de l'effort solitaire, la Bernoise semble en mesure de prendre la main.

/ATS