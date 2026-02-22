Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a annoncé lundi qu'il commençait sa saison ...
Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Photo: KEYSTONE/AP/MIGUEL OSES

Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a annoncé lundi qu'il commençait sa saison à Paris-Nice (8-15 mars).

Le Danois ajoute cette épreuve à son programme après avoir dû retarder sa rentrée prévue en février à cause d'une chute à l'entraînement.

'Je suis impatient d'être au départ de Paris-Nice une nouvelle fois. C'est une course prestigieuse avec une longue histoire', a indiqué Vingegaard dans un communiqué diffusé lundi par son équipe Visma-Lease a bike.

'L'équipe aura un titre à défendre', a ajouté Jonas Vingegaard, qui avait pris la 3e place de 'la Course au soleil' en 2023 derrière Tadej Pogacar et David Gaudu. Les deux dernières éditions ont été remportées par son coéquipier américain, Matteo Jorgenson, qui ne sera pas au départ cette année. En 2025, Vingegaard avait abandonné Paris-Nice au matin de la 6e étape après une chute.

Le Danois de 29 ans devait attaquer la saison en cours lors du Tour UAE qui s'est achevé dimanche. Mais il a dû différer ses débuts après être tombé le 26 janvier à l'entraînement en tentant de semer un cycliste amateur dans la région de Malaga, au sud de l'Espagne.

'Après ma chute et être tombé malade ensuite, j'ai pris le temps de récupérer. Je me sens prêt à reprendre la course et je m'en réjouis après un long hiver à me préparer', a dit Vingegaard, dont les principaux rivaux sur Paris-Nice devraient être l'Espagnol Juan Ayuso et le Portugais Joao Almeida.

/ATS
 

Actualités suivantes

Yannis Voisard 10e du Tour d’Algarve

Yannis Voisard 10e du Tour d’Algarve

Cyclisme    Actualisé le 22.02.2026 - 18:17

Arnaud Tendon décroche une distinction en France

Arnaud Tendon décroche une distinction en France

Cyclisme    Actualisé le 15.02.2026 - 20:03

Arnaud Tendon signe sa première victoire chez les pros

Arnaud Tendon signe sa première victoire chez les pros

Cyclisme    Actualisé le 14.02.2026 - 10:29

Cap sur le Portugal pour Yannis Voisard

Cap sur le Portugal pour Yannis Voisard

Cyclisme    Actualisé le 12.02.2026 - 10:12

Articles les plus lus

Robin Donzé 58e à Oman

Robin Donzé 58e à Oman

Cyclisme    Actualisé le 11.02.2026 - 15:59

Cap sur le Portugal pour Yannis Voisard

Cap sur le Portugal pour Yannis Voisard

Cyclisme    Actualisé le 12.02.2026 - 10:12

Arnaud Tendon signe sa première victoire chez les pros

Arnaud Tendon signe sa première victoire chez les pros

Cyclisme    Actualisé le 14.02.2026 - 10:29

Arnaud Tendon décroche une distinction en France

Arnaud Tendon décroche une distinction en France

Cyclisme    Actualisé le 15.02.2026 - 20:03

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 20:34

Robin Donzé 58e à Oman

Robin Donzé 58e à Oman

Cyclisme    Actualisé le 11.02.2026 - 15:59

Cap sur le Portugal pour Yannis Voisard

Cap sur le Portugal pour Yannis Voisard

Cyclisme    Actualisé le 12.02.2026 - 10:12

Arnaud Tendon signe sa première victoire chez les pros

Arnaud Tendon signe sa première victoire chez les pros

Cyclisme    Actualisé le 14.02.2026 - 10:29

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Cyclisme    Actualisé le 01.02.2026 - 16:42

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 10:47

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 20:34

Robin Donzé 58e à Oman

Robin Donzé 58e à Oman

Cyclisme    Actualisé le 11.02.2026 - 15:59