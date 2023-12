Vingegaard et Kuss restent dans leur équipe actuelle

Jonas Vingegaard (27 ans) et Sepp Kuss (29 ans) restent fidèles à leur équipe. Le Danois et l'Américain ont prolongé leur contrat avec la formation Visma-Lease a Bike (ex-Jumbo).

Vingegaard, double vainqueur sortant du Tour de France, a signé jusqu'en 2028. Kuss, qui a remporté la Vuelta cette année, a lui prolongé jusqu'en 2027.

'C'est une excellente nouvelle pour nous, s'est réjoui le directeur sportif néerlandais Merijn Zeeman, cité par son équipe. Nous aimons nouer des partenariats à long terme, et nous sommes heureux que (...) Sepp et Jonas ressentent la même chose. Nous continuerons d'écrire l'histoire du sport dans les années à venir'.

Jonas Vingegaard, pour sa part, a déclaré se sentir 'très à l'aise dans cette équipe'. 'Nous avons beaucoup de succès. (...) Mon avenir est ici et j'en suis fier', a confié le vainqueur des deux dernières éditions de la Grande Boucle qui a également confirmé sa présence au prochain Grand départ fin juin à Florence. De son côté, Sepp Kuss a jugé que son équipe était 'comme une famille'. 'Je me sens chez moi ici (...) Ensemble, nous aurons encore plus de succès !'

Par ailleurs, l'équipe néerlandaise a dévoilé le programme du Belge Wout Van Aert, qui fera l'impasse cette année sur le Tour de France mais doublera Giro et Tour d'Espagne avant les Mondiaux à Zurich. Van Aert cite toutefois le Tour des Flandres et Paris - Roubaix comme ses principaux objectifs du début de saison. 'Gagner un de ces monuments reste un rêve, et nous ferons tout pour que ce rêve se réalise', déclare-t-il, lui aussi cité.

/ATS