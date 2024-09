Vollering s'impose à Vercorin, Kopecky en jaune

Demi Vollering a remporté la deuxième et avant-dernière étape du Tour de Romandie devant sa coéquipière Lotte Kopecky. Cette dernière endosse le maillot jaune de leader du général.

Inséparables Demi Vollering et Lotte Kopecky! Les deux coéquipières au sein de l'équipe SD Worx ne se sont fait aucun cadeau entre Chippis et Vercorin. La Néerlandaise et la Belge se sont disputé la victoire au terme d'un sprint extrêmement serré.

En partance à la fin de la saison, Demi Vollering ne s'est pas vue offrir le maillot jaune sur un plateau par sa coéquipière, désormais favorite à la victoire finale avant la dernière étape à Morges. Elle a dû batailler face à Kopecky pour l'emporter à la photo-finish.

Battue d'un rien, la championne du monde belge a bluffé son monde, tant on ne l'attendait pas à un tel niveau dans l'ascension vers la station du val d'Anniviers. Elle endosse le maillot jaune avec 2 secondes d'avance sur celle qui, sur le papier, aurait dû être sa leader pour jouer le général.

Balsamo craque

Comme attendu, cette deuxième étape - qui se courait sans oreillettes - s'est résumée à une course de côte. Après un long écrémage, l'Italienne Gaia Realini s'est retrouvée seule face à trois coureuses de SD-Worx à 2,5 kilomètres de l'arrivée: Vollering et Kopecky, mais aussi la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black. Après plusieurs tentatives infructueuses de Realini, les deux meilleures se sont détachées à la flamme rouge pour se jouer la victoire.

Maillot jaune après la première étape, Elisa Balsamo a lâché prise dès les premiers contreforts. Quant aux Suissesses, elles n'ont pas été en mesure de peser sur la course dans la dernière ascension face aux meilleures coureuses du peloton. La meilleure d'entre elles, Noemi Rüegg, a pris la 20e place. Elle occupe le 19e rang du général, à 3'01 de Kopecky

/ATS