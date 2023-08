Vuelta: Lenny Martinez en rouge, Evenepoel perd du temps

L'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a remporté en solitaire la 6e étape du Tour d'Espagne à l'observatoire de Javalambre. Le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a pris le maillot de leader.

Kuss a été le plus fort parmi le groupe des 42 échappés lors de la montée finale de 11,1 km. Au terme des 183,1 km de course, l'Américain âgé de 28 ans, qui dispute les trois grands tours cette année, a précédé Martinez de 26'' et un autre Français, Romain Bardet, de 31''.

Martinez (20 ans) s'est emparé du maillot rouge, avec 8'' d'avance sur Kuss. Derrière les échappés, la bagarre a fait rage entre les favoris. Attaqué par le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard, le duo de la Jumbo-Visma, le Belge Remco Evenepoel a été lâché. Il est toutefois parvenu à limiter les dégâts, puisqu'il a finalement cédé une demi-minute à ses deux adversaires. Le vainqueur sortant recule au 9e rang du général, à 2'47 du leader. Vingegaard est lui 11e à 2'52.

Vendredi, la 7e étape mènera les coureurs d'Utiel à Oliva sur 200 km. Le parcours majoritairement plat devrait permettre aux sprinters de s'illustrer.

