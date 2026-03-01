World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

Tim Wellens souffre d'une fracture de la clavicule suite à une chute dimanche lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne ...
Photo: KEYSTONE/AP POOL/MOSA'AB ELSHAMY

Tim Wellens souffre d'une fracture de la clavicule suite à une chute dimanche lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il sera absent plusieurs semaines et manquera les classiques flamandes et ardennaises.

'Mon printemps se termine déjà, avant même d'avoir vraiment commencé', a indiqué le champion de Belgique sur son compte Instagram au lendemain d'une opération qui s'est déroulée 'avec succès'. Wellens est l'un des lieutenants de Tadej Pogacar qu'il accompagne sur la plupart des courses, sur les classiques de printemps et au Tour de France notamment.

Vainqueur mi-janvier de la Clasica Jaen en Espagne, Wellens avait pris l'an passé la 3e place des Strade Bianche, la classique italienne programmée ce samedi.

/ATS
 

