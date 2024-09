Wout Van Aert prolonge « à vie » chez Visma

Le Belge Wout Van Aert, une des grandes stars du cyclisme mondial, a annoncé mercredi qu'il prolongeait 'à vie' chez Visma-Lease a Bike. Son contrat devait expirer en 2026.

'Je me sens comme chez moi dans cette équipe. Elle est unique et je m'y épanouis depuis cinq ans. C'est pourquoi j'ai décidé de rester ici pour toujours et ça fait vraiment plaisir', a déclaré le Flamand de 30 ans dans un communiqué.

Alors que des spéculations l'envoyaient notamment chez Red Bull-Bora Hansgrohe, Van Aert devrait ainsi terminer sa carrière avec l'équipe néerlandaise qu'il avait rejointe en 2019, tout en se projetant déjà sur 'un partenariat à long terme' au-delà de sa carrière sportive.

Un coureur 'fantastique' et 'indispensable'

'C'est unique dans notre sport mais on n'a pas eu besoin d'y réfléchir longtemps', a commenté le patron de Visma-Lease a bike Richard Plugge, sans dévoiler les termes du contrat.

'Wout est évidemment un coureur fantastique avec un grand palmarès. C'est un coureur tous-terrains: un sprinteur, un coureur de classiques, un spécialiste du contre-la-montre et, dans les bons jours, il peut aussi gagner une étape de montagne, comme lors de sa célèbre victoire sur le Mont Ventoux dans le Tour de France', a ajouté Plugge au sujet de Van Aert, vainqueur notamment de neuf étapes du Tour de France.

'A côté de ça, Wout est aussi devenu un élément indispensable de notre équipe, un leader et un coéquipier qui rend les autres meilleurs', a encore déclaré le patron de l'équipe Visma qui compte également Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, dans ses rangs.

/ATS