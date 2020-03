Les footballeurs jurassiens prennent leur mal en patience

Le FC Glovelier a étalé ses dispositions techniques sur la toile… pour le plus grand bonheur de milliers d’internautes. Dans une vidéo, une vingtaine de joueurs et l’entraîneur de la formation jurassienne de 3e ligue de football se passent virtuellement du papier toilette en jonglant. En cette période de crise sanitaire, l’équipe du président Manuel Rodriguez a cherché à sensibiliser en restant chez elle, tout en proposant un contenu divertissant. Bingo ! La vidéo, qui cumule une centaine de jongles et gestes techniques, a été vue à ce jour à plus de 40'000 reprises. Elle a été repartagée plusieurs centaines de fois. Elle a été commentée par plusieurs politiciens de la région et du pays, et même publiée par le conseiller fédéral Alain Berset en personne sur son compte avec le commentaire « magnifique initiative. Merci ».

Le clin d’oeil des Tripets a, par ailleurs, trouvé son écho dans le Jura. Sur proposition du FCG, le FC Bassecourt a publié à son tour une vidéo sur les réseaux sociaux. De leur côté, les SR Delémont en ont fait de même dans un style différent. Comme quoi sensibilisation et rire peuvent faire bon ménage… surtout en cette période. /mwi