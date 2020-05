Cinq départs actés aux SRD

Le printemps s'avère agité dans le vestiaire des SR Delémont. L'équipe jurassienne de 1re Ligue de football a annoncé mardi soir le départ de cinq joueurs. Le gardien Severin Fankhauser, les défenseurs Tom Villemin et Lionel Rossé, le milieu de terrain Josip Budimir et l'attaquant Dionys Stadelmann ne seront plus à La Blancherie la saison prochaine. Josip Budimir a tapé dans le ballon plus de dix ans aux SRD, alors que Tom Villemin, Lionel Rossé et Dionys Stadelmann y ont évolué pendant un peu moins de dix saisons. Ces derniers temps, Josip Budimir et Tom Villemin avaient porté le brassard de la troupe de Philippe Rossinelli. /comm-mle