Formation renforcée aux SR Delémont

Les SR Delémont veulent choyer leurs jeunes joueurs. Ils renforcent leur formation en nommant Armend Gashi – entraîneur-assistant de la première équipe cette saison – à la tête de leur mouvement juniors. Le club de football ambitionne, à terme, de se rapprocher de la structure de formation d’un club de l’élite du football suisse. Il a fait cette annonce mardi après-midi. Les SRD veulent ainsi offrir davantage de chances à un jeune Jurassien de percer et d’atteindre le plus haut niveau possible. « On a un travail de fond à faire, surtout après les équipes M16 », souligne Patrick Fleury. Le président des « jaune et noir » souhaite en quelque sorte pouvoir combler un trou dans le canton au-delà de cette catégorie « en donnant la possibilité aux jeunes d’avoir des entraînements digne du football élite ». Il donne l’exemple des B Coca (16-17 ans, catégorie reine du football de base pour les juniors) qui s’entraînent quatre fois par semaine. Les SR Delémont ont également signé un partenariat avec le FC Tavannes/Tramelan (2e ligue interrégionale) pour y faire progresser des jeunes joueurs.