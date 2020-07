Chemin escarpé sur la route de la Coupe de Suisse pour les SRD

Un peu de poisse pour les SR Delémont. Selon un communiqué diffusé vendredi, les SRD devront gagner deux rencontres face à des équipes de 1re Ligue pour se qualifier pour le tour principal de la Coupe de Suisse de football. La première rencontre se déroulera à Meyrin le 8 ou le 9 août. En cas de victoire, la formation jurassienne accueillerait ensuite le vainqueur du duel entre Olympique Genève et Vevey United. Ce match se déroulerait le 19 août à La Blancherie. En cas de défaite à Meyrin, l’aventure serait terminée et Delémont pourrait dire « adieu » à son rêve d'accueillir prochainement un grand nom du football helvétique à La Blancherie dans le cadre de la Coupe de Suisse.





La chance boude les SRD

Initialement, 18 clubs de Promotion League et de 1re Ligue avaient été tirés au sort pour prendre part à la compétition, dont les SRD. Or, ce nombre a ensuite été réduit à 7. Les 18 formations retenues ont souhaité se disputer les sept tickets sur le terrain. Ainsi, cinq duels ont été tirés au sort entre équipes de 1re Ligue, dont Meyrin-SRD. Parmi les cinq vainqueurs de ces confrontations, trois seront qualifiés directement pour le tour principal de la Coupe de Suisse. Les Delémontains n’ont pas été chanceux sur ce coup-là et n'ont pas été retenus lors du tirage au sort. Ils seront donc appelés à disputer une deuxième rencontre qualificative. Les SRD accueilleraient Olympique Genève ou Vevey United. /mle