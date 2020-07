Xamax officiellement relégué en Challenge League

Cette fois, c'est officiel. Neuchâtel Xamax FCS est relégué et disputera la saison 2020/2021 en Challenge League de football. A la suite de la victoire du FC Sion face à Zurich 2-0 mardi soir en match de rattrapage, les « rouge et noir » ne peuvent plus finir à la place de barragiste. Deux ans après son accession dans l'élite du football suisse, le club neuchâtelois retrouve donc la division inférieure.

Alors qu'il reste deux matchs à disputer, Thoune occupe la place de barragiste à égalité de points avec Sion, mais avec une moins bonne différence de buts. /jha