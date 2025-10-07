Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

Jamais un tel travail n’avait été réalisé autour de l’histoire du club de football « rouge et noir ». Le Jurassien Nicolas Bandelier a présenté vendredi son livre « Neuchâtel Xamax FCS - 130 dates d’un club de légende ». Il promet de sacrées découvertes pour les passionnés des « rouge et noir ».
« J’ai déniché quelques dingueries, vous allez tomber par terre, les fans de Xamax ne seront pas déçus ». Les yeux pétillants, le Jurassien Nicolas Bandelier ne peut masquer son enthousiasme au moment de présenter son livre vendredi matin dans un salon du stade de La Maladière. Réalisé en collaboration avec l’archiviste du club « rouge et noir » Laurent Weber, « Neuchâtel Xamax FCS, 130 dates d’un club de légende » est le premier ouvrage qui retrace, sous forme de chroniques et sur environ 300 pages, toute l’histoire des « rouge et noir », selon son auteur : des débuts du football à Neuchâtel à nos jours, en passant par les titres de champion de Suisse et les épopées européennes. « Il parle des origines du club, parce que Neuchâtel Xamax a plusieurs ancêtres. Et puis, j’ai voulu mettre le paquet sur la période dorée de la Coupe d’Europe dans les années 1980-1990 », précise celui qui commente les matches de Xamax sur RTN depuis 1994. Pour raconter au mieux les grandes années du club et les faire revivre à l’écrit, Nicolas Bandelier s’est aussi appuyé sur les témoignages des joueurs de l’époque.
Nicolas Bandelier : « Avec ce livre, je cherche à procurer de l’émotion. »
Nicolas Bandelier, qui est enseignant en histoire et géo au Lycée Jean-Piaget, a commencé son travail de recherche il y a trois ans. « Et je suis tombé sur quelques pépites, des informations cocasses, inédites, inconnues du public. Il y a 115 grandes histoires et 15 qui sortent de l’ordinaire. Et de citer comme exemple « cette statue de Neuchâtel Xamax qui est à Paris avec des répliques à Abu Dhabi et Shanghai. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de monde autour de cette planète ou du moins à Neuchâtel qui connaisse cette histoire. »
« Même les incollables de l’histoire du club vont apprendre plein de choses sur Xamax. »
« Neuchâtel Xamax FCS, 130 dates d’un club de légende » est un livre aux éditions Alphil. Un financement participatif a été lancé pour payer l’impression de 2'000 exemplaires. 10'000 francs sont recherchés. L’ouvrage devrait sortir fin novembre. /jpp