Yoan Epitaux : « C’est l’envie d’aller voir ailleurs »

C’est le plus fidèle joueur de l’effectif qui s’en va : Yoan Epitaux bouclera sa sixième saison avec Neuchâtel Xamax, en Challenge League de football. Mais il n’y en aura pas une septième. Son contrat n’a pas été prolongé. C’est ce qu’a indiqué le club « rouge et noir » lundi dans un communiqué.

De son propre aveu, le défenseur jurassien souhaite vivre une nouvelle expérience à l’étranger. Mais il ne quittera pas La Maladière sans un pincement au cœur : « Cela fait quand même six ans que je joue avec la première équipe, onze que je porte le maillot de Xamax que ce soit avec les jeunes ou la première. Mais voilà, c’est le moment d’avancer, de changer d’horizon ».

Yoan Epitaux se souvient très bien de sa première apparition en équipe fanion, au printemps 2020. Son entrée en jeu coïncidait avec celle d’un autre jeune formé au club : « C’était un beau souvenir, mais pas pour les fans xamaxiens, parce que c’était le match de la descente en Challenge League. Mais c’était une belle histoire. Avec Fabio Saiz, on n’avait fait toutes nos classes de juniors ensemble. Et, on rentre les deux au même moment du match avec la même pression. C’était un très bon souvenir. »