Les SRD résilient déjà leur convention avec Xamax

Les SR Delémont résilient déjà leur convention sur le football élite avec Neuchâtel Xamax ! La direction du club delémontain de football en a informé son partenaire neuchâtelois via un courrier avant Noël. « Cette décision n’a pas été prise à la légère, elle répond à une analyse approfondie du nouveau directoire et ne remet nullement en cause la qualité des relations entretenues ni l’engagement et le professionnalisme des personnes impliquées dans l’exécution de cette convention et de sa mise en place. Elle répond exclusivement à la volonté du club de repositionner son dispositif de formation », peut-on lire dans cette missive que RFJ a pu consulter.





« Toujours du foot élite dans le Jura la saison prochaine »

Cet accord signé il y a un an et demi, et qui avait entraîné la disparition du Team Jura, avait réorganisé la formation du football élite entre les clubs de Xamax, Delémont et Bienne. Le président des SRD, Frédéric Montefusco, tient cependant à rassurer : « Il y aura toujours du foot élite dans le Jura la saison prochaine ». Mais le club jurassien veut rediscuter avec son partenaire « parce que la convention signée sous l’ancienne direction des SRD ne nous convient pas tout à fait », confie Frédéric Montefusco. « Il n’y a pas de déception au sujet de la collaboration ni des relations », assure le président des SRD qui aimerait cependant voir plus de joueurs jurassiens sortir au haut niveau, obtenir une équipe de M16 à Delémont qui ne gère désormais plus que la formation jusqu’au M15, le FC Bienne prenant ensuite le relai. Et le dirigeant ne cache pas qu’une aide financière supplémentaire « serait bienvenue ». Pourquoi finalement avoir résilié alors que l’on veut simplement rediscuter ? Le président jurassien avance une clause de dédite de six mois qui retarderait encore davantage le calendrier si aucune solution ne venait à émerger des échanges avec Xamax.





Un rapprochement avec Bâle est aussi à l’étude

Mais les SRD étudient aussi un plan B : celui d’un rapprochement avec le FC Bâle avec qui des discussions sont en cours. « Bâle s’est aussi renseigné... », glisse Frédéric Montefusco. Le club rhénan a l’avantage d’être plus proche, plus pratique pour les déplacements et la scolarité des joueurs jurassiens. L’AJF avait d’ailleurs confié en 2024 avoir eu des opportunités pour « travailler avec Bâle » avec qui des partenariats ont déjà existé. Mais la voie sportive y est plus ardue : Bâle est une grosse machine qui brasse aussi des joueurs français et allemands, bref une concurrence accrue. « Le but n’est pas de partir de Xamax, mais de refaire une convention solide », coupe Frédéric Montefusco, conscient que « c’est de toute façon l’ASF qui aura le dernier mot sur la zone géographique de coopération ». La décision de principe devra être actée avant le mois d’avril et la constitution des groupements du football élite. Neuchâtel Xamax a également confié à nos confrères de RTN vouloir discuter avec les SRD en vue de poursuivre une collaboration. /jpi